Der 1. FC Nürnberg hat den zuletzt bereits ausgeliehenen Mittelfeldspieler Florian Flick fest verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom Liga-Rivalen FC Schalke 04 und hat einen "langfristigen Vertrag" unterschrieben, wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte. Die Franken hatten Flick in der vergangenen Rückrunde bereits von den Schalkern ausgeliehen. 16 Mal trug der Sechser bereits das Club-Trikot

"Er hat während der Leihe gezeigt, welchen Wert er für unsere Mannschaft haben kann", sagte Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking. Flick hatte sich kurz vor dem Saisonfinale in Paderborn einen Mittelfußbruch zugezogen und befindet sich noch nicht wieder im Mannschaftstraining. "Der Verlauf seiner Verletzung ist im Plan und wir sind guter Dinge, dass er bald wieder im Mannschaftstraining ist. Mit seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Mentalität wird er uns im Zentrum Stabilität geben“, ergänzte FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe.

1. FCN: Flick wieder da - Club hofft auf "Stabilität im Zentrum"

Flick selbst freut sich ebenfalls über die Rückkehr an den Valznerweiher: "Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, welchen Stellenwert der 1. FC Nürnberg in den wenigen Monaten für mich bekommen hat. Deshalb stand auch schnell fest, dass ich unbedingt hierher wieder zurückkommen möchte. Jetzt heißt es für mich erst einmal so schnell wie möglich wieder fit zu werden. Geplant ist, dass ich in ein paar Tagen mit dem Lauftraining beginne."

ak/dpa