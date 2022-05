Schwerer Verkehrsunfall auf der B8 im Kreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim: Am Dienstag (17. Mai 2022) gegen 9.15 Uhr stießen zwischen Emskirchen und Neustadt an der Aisch zwei Fahrzeuge frontal zusammen.

Nach ersten Angaben der Polizei wurden dabei mehrere Menschen verletzt. Weitere Informationen in Kürze.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.