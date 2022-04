Am Freitagnachmittag (15.04.2022) kam es zwischen Illesheim und Urfersheim (Lkr. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) zu einem Verkehrsunfall. Auf einem Weg für Militär-und Landwirtschaftliche Fahrzeuge ist ein Auto wohl aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich anschließend mehrfach und blieb auf einer Wiese liegen.

In dem Fahrzeug befanden sich drei Personen, von denen eine in dem Auto eingeklemmt wurde und durch die Rettungskräfte befreit werden musste. Eine Person wurde laut News5 mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun zusammen den genauen Unfallhergang.