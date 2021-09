Am Samstagabend (04. September 2021) ist es gegen 22.30 Uhr in Burghaslach zu einer größeren Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten gekommen, wie die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch mitteilt. In der Nachbarschaft fanden zwei Feiern statt. Aufgrund von zu lauter Musik entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen dem späteren Geschädigten und Angehörigen der anderen Feierlichkeit.

Eine Musikbox des Geschädigten soll mutwillig beschädigt worden sein. Nach kurzer Zeit entwickelte sich dann eine größere Auseinandersetzung zwischen beiden Parteien.

Teilnehmer zweier Feiern liefern sich Schlägerei - mehrere Verletzte

Hierbei wurden mehrere Menschen verletzt. Auch sollen Flaschen geflogen und ein parkendes Auto und weitere Gegenstände durch die Schlägerei beschädigt worden sein.

Es waren mehrere Unterstützungskräfte aus benachbarten Dienstbereichen erforderlich, um die Situation zu beherrschen, so die Polizei. Da die Ermittlungen noch völlig am Anfang stehen, muss der Sachverhalt im Nachgang durch Vernehmungen geklärt werden. Auch konnte noch nicht geklärt werden, wie viele Personen insgesamt verletzt wurden. Keiner der Beteiligten wurde jedoch so schwer verletzt, dass eine Einlieferung ins Krankenhaus erforderlich war.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz