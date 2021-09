Am Samstagnachmittag (25. September 2021) war gegen 17.00 Uhr ein 67-Jähriger mit seinem Motorrad in der Ortsdurchfahrt von Hombeer unterwegs. Nach Angaben von unbeteiligten Zeugen wollte der Mann anhalten, war dabei aber mit geringer Geschwindigkeit gegen ein Verkehrsschild gestoßen.

Anschließend prallte sein Motorrad noch leicht gegen eine Hauswand und er stürzte ohne Fremdeinwirkung zu Boden, wie die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch am Montag (27. September 2021) in einer Pressemitteilung berichtet.

67-Jähriger stürzt von Motorrad - und verstirbt im Krankenhaus

Der 67-Jährige musste vor Ort von Rettungskräften reanimiert werden und kam anschließend in ein Krankenhaus. Wie die Polizei erklärt, starb der Mann am Sonntag (26. September 2021) dort. Nach vorläufiger Einschätzung deutet vielen darauf hin, dass der Mann wohl infolge eines Herzinfarktes oder Schlaganfalls vom Motorrad stürzte, so die Beamten.

Die beim Sturz erlittenen Verletzungen waren sicher nicht lebensbedrohlich. Ob eine Obduktion des Leichnams erfolgt, wurde von der Staatsanwaltschaft noch nicht entschieden.