Zwei Verletzte bei Kellerbrand: In einem Einfamilienhaus in Hagenbüchach, Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ist am Freitag (20.11.2020) ein Feuer ausgebrochen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, ist der Brand im Keller des Hauses ausgebrochen.

Gegen 09.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte über das Feuer informiert. Da es dabei zu einer starken Rauchentwicklung kam, konnten die Feuerwehrleute nur mit schwerem Atemschutz in das Wohnhaus vordringen.

Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Brand in Hagenbüchach

Die Löscharbeiten dauerten am Mittag noch immer an. Es sind etwa 70 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Bräuersdorf, Hagenbüchach, Wilhermsdorf und Neustadt an der Aisch vor Ort.

Zwei der Bewohner des Hauses erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Ansbach nimmt vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf. Noch ist unklar, was der Auslöser für das Feuer war.