Sondernohe/Oberaltenbernheim vor 56 Minuten

Waldbrand

Dichter Rauch über Waldstück: 1.100 Quadratmeter Fläche in Flammen

Im Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim ist am Mittwoch ein Feuer in einem Waldstück ausgebrochen. 1.100 Quadratmeter Fläche standen in Flammen. Aufgrund des unwegsamen Gebietes gelang es den Feuerwehrleuten nicht, Löschfahrzeuge an Ort und Stelle zu fahren.