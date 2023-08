Am Dienstagmorgen (8. August 2023) ereignete sich in Sugenheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) gegen 6.45 Uhr ein schwerer Unfall auf einer Baustelle. Ein 51-jähriger Bauarbeiter hat eine Baustelle in einem Wohnhaus betreten und hat dabei eine anscheinend nicht ausreichend gesicherte Bodenöffnung übersehen.

Der Bauarbeiter stieg dann in das Loch im Boden, stürzte dadurch ungefähr zweieinhalb Meter in die Tiefe und schlug mit dem Kopf auf dem Boden des nachfolgenden Stockwerks auf, so die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch. Der 51-Jährige erlitt durch den Unfall schwerste Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhaus gebracht.

Unfall auf ungesicherter Baustelle in Sugenheim: Ermittlung gegen Verantwortlichen

Gegen den Verantwortlichen, der das Bodenloch nicht ausreichend abgesichert hatte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zusätzlich wurde die Berufsgenossenschaft verständigt, die auch zur Unfallstelle kam.