Die Polizei hat am Mittwochmorgen (16. August 2023) gegen 8 Uhr mehrere Mitteilungen über drei frei laufende Hunde im Bereich der Nürnberger Straße in Neustadt an der Aisch erhalten. Das teilt die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch mit.

Ein Anwohner mit zwei Yorkshire-Terriern wurde von den frei laufenden Hunden angegriffen. Als der Mann versuchte, seine Hunde zu schützen, indem er sie hochhob, wurde er angesprungen und in den rechten Oberarm gebissen. Er verletzte sich und stürzte auf sein Knie.

Drei frei laufende Hunde greifen Anwohner in Neustadt an der Aisch an

Ein Yorkshire-Terrier starb durch einen Biss der angreifenden Hunde vor Ort, der zweite wurde durch die angreifenden Tiere weggetragen und konnte bislang nicht wieder gefunden werden. Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung unter Einbeziehung einer Diensthundeführerin kehrte zunächst einer der drei Hunde selbständig zurück, ein zweiter wurde angetroffen und vom zwischenzeitlich informierten Hundehalter wieder aufgenommen.

Der dritte Hund wurde kurz darauf gefunden und ebenfalls zurück zu seinem Zwinger gebracht. Es handelt sich jeweils um ausgewachsene Kangal-Hirtenhunde. Wie die Hunde ursprünglich entlaufen konnten und ob eventuell Verstöße vorliegen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die wegen fahrlässiger Körperverletzung geführt werden.

Die zuständigen Sicherheitsbehörden - das Veterinäramt und das Ordnungsamt - wurden verständigt. Sie kümmern sich in eigener Zuständigkeit um weitergehende Maßnahmen.