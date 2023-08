Rainer Weiskirchen, Pressesprecher der Feuerwehren im Landkreis Neustadt an der Aisch-Band Windsheim berichtete gegenüber News5, dass die Feuerwehr zu einem Einsatz an der Bahnbaustelle zwischen Neustadt an der Aisch und Fürth gerufen wurden.

Ein Lkw sei beim Entladen von Gleisschotter auf die Seite gekippt und der Fahrer wurde eingeklemmt worden. Mehrere Feuerwehren seien angerückt. "Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stellte sich heraus, dass Arbeiter bereits mit der Spitzhacke die Windschutzscheibe so weit geöffnet hatten, dass der Verletzte ansprechbar war. Der Verletzte war in seiner Fahrerkabine gefangen, aber nicht eingeklemmt."

Trucker wird mit Spitzhacke befreit - und dann in ein Krankenhaus gebracht

Er habe über Schmerzen in der Schulter geklagt. Die Windschutzscheibe sei dann weiter geöffnet worden, damit der Rettungsdienst den Verletzten in Obhut nehmen konnte. Laut Feuerwehr ist der Trucker mittelschwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Für das Aufrichten des Lastwagens seien der Baustellenbetreiber und die Polizei zuständig.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © NEWS5/Oßwald