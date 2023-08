Durch einen Blick in den Rückspiegel ist eine Autofahrerin in Diespeck Zeugin eines Unfalls geworden, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.

Die Frau war am Montagabend (31. Juli 2023) gegen 18.25 Uhr auf der Kreisstraße 15 unterwegs. Im Spiegel sah sie, wie ein Auto auf in der entgegengesetzten Richtung von Stübach in Richtung Baudenbach die Gegenspur überquerte und anschließend frontal gegen einen Baum prallte und von dort zurückgeschleudert wurde.

Gegen Baum geprallt und zurückgeschleudert - Fahrer bei Unfall in Dietspeck schwer verletzt

Die Polizei geht davon aus, dass der 44 Jahre alte Fahrer mit seinem Auto rechts ins Bankett abkam, sein Fahrzeug dann übersteuerte und er anschließend ohne Fremdeinwirkung gegen den Baum auf der linken Seite fuhr.

Beim Eintreffen der Streife wurde der Mann bereits mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Zeugin erlitt durch die Beobachtung einen leichten Schock.

Die Freiwilligen Feuerwehren Diespeck und Stübach waren vor Ort und sperrten die Kreisstraße für die Dauer der Bergung des Pkws und die polizeiliche Unfallaufnahme. An dem Auto musste wegen des Unfalls abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.

Vorschaubild: © benjaminnolte/Adobe Stock (Symbolbild)