Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es in den frühen Morgenstunden am Donnerstag 03.06.2021. Ein männlicher Autofahrer war auf der NEA35 zwischen Berolzheim in Richtung Kaubenheim (Lkr. Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim) unterwegs, als dieser aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach ersten Informationen krachte das Fahrzeug daraufhin frontal gegen einen Baum und kam in einem Graben zum Liegen. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Verstorbenen aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien. Ein Gutachter wurde zur Unfallstelle angefordert, um die genaue Unfallursache zu klären. Foto: NEWS5 / Wohlgemuth Weitere Informationen... https://www.news5.de/news/news/read/21017 Foto: NEWS5 / Wohlgemuth (NEWS5)

