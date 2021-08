Bereits in der Nacht von Dienstag (24. August 2021) auf Mittwoch (25. August 2021) hat ein bislang unbekannter Täter einem Pferd in Großheubach im Kreis Miltenberg eine Schnittverletzung zugefügt. Das berichtet am Dienstag (31. August 2021) das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung.

Das Pferd stand auf einer Koppel nahe dem dortigen Tennisclub. Die Schnittverletzung muss dem Pferd zwischen dem Abend und dem darauffolgenden Morgen zugefügt worden sein, so die Polizei. Zeitlich lässt sich der vorfall zwischen 18.30 Uhr am Abend und 10.00 Uhr am Morgen einordnen. Das Tier musste von einem Tierarzt versorgt werden. Die Beamten hoffen nun auf Hinweise. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 09371/9450 mit der Polizei in Verbindung zu setzten.





Vorschaubild: © markusspiske / pixabay.com