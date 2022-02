Tödliche Verletzungen erlitt am Montagvormittag ein 52-jähriger Forstarbeiter, als er bei Baumfällarbeiten in Ruppertshütten (einem Stadtteil von Lohr am Main) von einem gefällten Baum am Kopf getroffen wurde. Das berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken. Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen.

Gegen 10:50 Uhr erreichte die integrierte Leitstelle der Notruf aus der Gemarkung Gerberg, nachdem zwei Forstarbeiter ihren 52 Jahre alten Arbeitskollegen leblos aufgefunden hatten. Unverzüglich machten sich der Rettungsdienst samt Notarzt und eine Streife der Polizeiinspektion Lohr am Main auf den Weg zum Einsatzort. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Arbeitskollegen und medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst erlag der 52-Jährige seinen Verletzungen.

Laut dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde der Forstarbeiter aufgrund unglücklicher Umstände bei Baumfällarbeiten von einem gefällten Baum tödlich im Kopfbereich getroffen. Anhaltspunkte für ein schuldhaftes Handeln seitens der Arbeitskollegen liegen derzeit nicht vor.

Zum Unfallhergang hat die Kriminalpolizei Würzburg noch am Montagvormittag die Ermittlungen aufgenommen.