Aufgrund eines technischen Defekts ist ein mit rund 150 Schweinen beladener Transporter am Mittwoch (8. Feruar 2023) in Brand geraten. Zum Glück blieben sowohl der Fahrer als auch die Tiere unverletzt. Durch den Brand entstand jedoch ein beträchtlicher Sachschaden. Laut Polizeiinspektion Würzburg ereignete sich der Vorfall gegen 7.30 Uhr in Karlstadt.

Kurz danach war über einen Feuerwehrruf mitgeteilt worden, dass sich auf der Südbrücke ein brennender LKW befände. Als die Karlstadter Polizei am Einsatzort eintraf, stand das Fahrzeug oberhalb der B27. Offenbar war die Zugmaschine des Gefährts infolge eines Getriebeschadens in Brand geraten.

Sachschaden im sechsstelligen Bereich

Da die Freiwilligen Feuerwehren aus Karlstadt und Mühlbach schnell vor Ort waren, konnte umgehend mit den Löscharbeiten begonnen werden. Dadurch verhinderten sie, dass sich der Brand auf den mit Schweinen beladen Auflieger ausweiten konnte. Auch der Fahrer hatte sich rechtzeitig ins Freie gerettet. Nach ersten Schätzungen könnte sich der Sachschaden auf bis zu 150.000 Euro belaufen.

Neben den Einsatzkräften der Polizei und der Feuerwehr befanden sich auch Vertreter des Veterinäramtes sowie die Straßenmeisterei im Einsatz. Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die Südbrücke vollständig gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Ringstraße umgeleitet.

Vorschaubild: © Pexels / pixabay.com