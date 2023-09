Lohr am Main vor 9 Minuten

Feuerwehreinsatz

Kleinkind zwischen zwei Metallplanken eingeklemmt - Feuerwehr rückt zu Einsatz aus

Wegen einer eingeklemmten Person in einem Schnellrestaurant in Lohr rückte am Donnerstag, dem 31. August 2023, die Feuerwehr zu einem Einsatz aus: Ein Kind war mit einem Bein in eine Metallbank gerutscht und stecken geblieben.