Es sieht spektakulär aus und gefährlich. "Wenn die Leute einen Notruf absetzen sind sie deshalb am Telefon oft sehr emotional", sagt Kreisbrandrat Timm Vogler. Was verständlich ist: Bei einem Kaminbrand schlagen die Funken rund einen Meter und höher in den Himmel, vor allem im Dunkeln wirkt das bedrohlich. Die Zeit nach Weihnachten , Mitte Januar, ist es meist, in der sich solche Vorfälle häufen können - aus einem einfachen Grund.