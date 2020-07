Unnersdorfer Kindergartenkind positiv getestet

Ein Kind, das die Kindertageseinrichtung des Roten Kreuzes in Unnersdorf besucht, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der BRK-Kreisverband Lichtenfels als Träger der Einrichtung hat deshalb unverzüglich nach Bekanntwerden der Infektion gemeinsam mit dem zuständigen Gesundheitsamt Lichtenfels umfangreiche Maßnahmen abgestimmt.

Die Nachricht wurde besonnen aufgenommen. "Ich habe nichts gehört, dass jemand schimpfte, denn jeder weiß, dass er achtsam sein sollte. Und das verstehen die Eltern, sie reagieren verständnisvoll", sagt Thomas Petrak, Geschäftsführer des BRK-Kreisverbandes.

Im ersten Schritt wurden im Rahmen des sogenannten Kontaktpersonenmanagements nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts für alle Kinder und Beschäftigten der betroffenen Kindergartengruppe vorsorglich Testungen sowie häusliche Quarantäne durch das Gesundheitsamt angeordnet.

Sie werden die Einrichtung bis 10. Juli vorerst nicht besuchen, mindestens jedoch so lange, bis eine Infektion ausgeschlossen werden kann.

Für alle übrigen Kinder und Mitarbeiter der anderen Gruppen besteht derzeit kein Handlungsbedarf, schreibt das BRK in einer Mitteilung. Dennoch werde kurzfristig und vorsorglich eine zusätzliche Reihentestung angeboten, wie es das Sachgebiet Gesundheit am Landratsamt in diesen Fällen grundsätzlich handhabt.

Thomas Petrak betont: "Auch wenn wir aufgrund unserer präventiven Schutz- und Hygienemaßnahmen der letzten Wochen, insbesondere der strikten Gruppentrennung sowie der festen Zuordnung von Betreuungspersonen, das Ansteckungsrisiko für die Kinder und Mitarbeiter der anderen Gruppen als sehr gering bewerten können und deshalb derzeit von einem Einzelfall ausgehen, finden wir es sehr positiv, dass die vorsorgliche Reihentestung ermöglicht wird. Dadurch können weitere Infektionen auch sicher ausgeschlossen oder schlimmstenfalls bestehende Infektionsketten unterbrochen werden."

Geschwisterkind nicht betroffen

Erfreulich sei auch, dass das Geschwisterkind des positiv getesteten Kindes bereits negativ getestet wurde.

Petrak weiter: "Im Sinne einer höchstmöglichen Transparenz haben wir unverzüglich nach Bekanntwerden der positiven Testung alle Eltern unserer Einrichtung über die Situation informiert. Darüber hinaus ist es uns auch wichtig, die Öffentlichkeit zu informieren, da ein Corona-Fall in einer Kindertageseinrichtung von den Bürgerinnen und Bürgern immer sehr sensibel wahrgenommen wird. Jeder kann versichert sein, dass wir vom Roten Kreuz gemeinsam mit dem Gesundheitsamt Lichtenfels die Lage unter Anwendung festgelegter Maßnahmen dauerhaft bewerten, um gegebenenfalls kurzfristig reagieren zu können."

Das Rote Kreuz appelliert deshalb an alle Bürger, auch weiterhin achtsam und vorsichtig zu sein.red