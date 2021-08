Tierheim Lichtenfels: Hund Aian braucht Zuhause

Hund Aian aus dem Tierheim Lichtenfels ist ein "ganz lustiger und aufgeweckter Opi, ein richtiger Spaßhund", beschreibt Tierpflegerin Cynthia Wohlrath den Pudelmischling inFranken.de. Mit fast elf Jahren sucht er jetzt seinen Altersruhesitz, an dem er noch ein paar schöne Jahre verbringen kann.

Tierheim Lichtenfels: Hund Aian kommt aus Rumänien

"Er war wahrscheinlich sehr lange in der Smeura", sagt Wohlrath. Die Smeura ist ein Tierheim der Tierhilfe Hoffnung in Rumänien, in dem vor allem Straßenhunde leben. "Die Smeura ist das größte Tierheim der Welt, die haben sechseinhalb tausend Hunde. Immer, wenn wir ein bisschen Platz haben, nehmen wir Hunde aus der Smeura auf, die ein gutes Zuhause suchen", erklärt die Tierpflegerin.

Gerne möchte Aian einen Ruhesitz, an dem er ganz im Mittelpunkt steht, so die Tierpflegerin. Kleine Kinder sollten für den Hund kein Problem sein, sagt Wohlrath. "Sie sollten aber Verständnis dafür haben, dass er auch mal seine Ruhe haben möchte."

Wer sich vorstellen kann, Aian bei sich aufzunehmen, kann das Tierheim Lichtenfels telefonisch unter 09571/3875 kontaktieren und Aian persönlich kennenlernen.

