Die ersten Haushaltsvorberatungen finden jetzt statt, im Februar stand in den letzten Jahren dann jeweils der Stadtratsbeschluss über den Etat an. Immer ist es ein Plan mit gewissen Unwägbarkeiten, weil Einnahmen und Ausgaben vorab eben nur geschätzt werden können. Die Pandemie verstärkt die Unsicherheit. Wie es der heimischen Wirtschaft in den kommenden Monaten ergehen wird, hat entscheidenden Einfluss darauf, was sich Lichtenfels künftig leisten kann.