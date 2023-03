"Zwischen Tüll und Tränen": Schwabthaler Playmate macht bei Brautmoden-TV-Show mit

Das im Kreis Lichtenfels geborene Playmate Patrizia Dinkel hat an der Brautmoden-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" teilgenommen. Die Fränkin suchte dort nach einem Brautkleid für ihre Hochzeit, die im August stattfinden soll. Sie berichtet von einem aufregenden Drehtag, aber auch, warum sie mit der endgültigen Sendung nicht zu 100 Prozent zufrieden ist.

Schwabthal: Playmate bei "Zwischen Tüll und Tränen" im Fernsehen - so lief der Drehtag

Seit vier Jahren sei die gebürtige Schwabthalerin bereits mit ihrem Verlobten zusammen, den sie am 5. August heiraten werde. Auch heute wohne sie noch in Franken: "Ich lebe schon seit drei Jahren in Bamberg, zusammen mit meinem Verlobten", erklärt sie gegenüber inFranken.de. Es sei geplant, dass die Hochzeit im familieneigenen Hotel stattfindet, "eine Feier zu Hause unter Freunden", sagt sie.

"Es ist ja an sich schon sehr spannend, ein Brautkleid zu suchen, aber als mich dann das Fernsehen angerufen hat und mich dabei begleiten wollte, war das natürlich noch spannender", berichtet Patrizia Dinkel. "Es war ein sehr aufregender Drehtag" und auch das Fernsehteam sei sehr nett gewesen, allerdings sage ihr das Endergebnis nicht völlig zu.

"Wir haben sechs Stunden gedreht, davon seht ihr jetzt leider nur 30 bis 40 Minuten", erklärt sie ihren Followern auf Facebook. Außerdem seien gezeigte Sequenzen oft nicht zusammenhängend und "wirken anders, als sie tatsächlich waren. Es war mir trotzdem eine Ehre, bei der Sendung dabeigewesen zu sein". Die Folge war am Montag (13. März 2023) um 17 Uhr auf VOX zu sehen und ist immer noch in der Mediathek bei RTL+ abrufbar.

