Anlässlich des stattfindenden Weihnachtsmarktes in Redwitz am Sonntag, den 04.12.2022 werden die Ortsstraßen "Am Markt" von Hausnummer 6 bis 11 und die "Hauptstraße" von Hausnummer 1a bis 7 von Samstag, den 03.12.2022 (ca. 12.00 Uhr) bis Sonntag, den 04.12.2022 für den Gesamtverkehr gesperrt.

Wie die Verwaltungsgemeinschaft Redwitz a.d. Rodach erklärt, werden die Anwohner und Besucher des betroffenen Straßenbereichs gebeten diese Absperrmaßnahmen in ihre Planungen einzubeziehen.

Vorschaubild: © Hans / pixabay.com (Symbolbild)