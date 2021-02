Lichtenfels vor 1 Stunde

Corona-Verstöße

Party in Ferienhaus und Trinkgelage auf Parkplatz: Polizei meldet etliche Verstöße gegen Corona-Regeln

Die Polizei Lichtenfels meldet etliche Verstöße gegen die derzeit geltenden Corona-Regelungen. Unter anderem wurde eine Party in einem Ferienhaus und ein Treffen auf einem Parkplatz beendet. In allen Fällen hielten sich die Anwesenden nicht an die Maskenpflicht - auch Mindestabstände wurden nicht eingehalten.