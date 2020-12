Im Impfzentrum in Lichtenfels wird noch nicht gearbeitet, aktuell sind vier mobile Teams in Seniorenheimen unterwegs. Foto: Matthias Einwag

Der Start am Sonntag lief nicht rund. Etwa 100 Impfdosen sollten in einer ersten Charge in den Landkreis kommen. Doch dann gab es Zweifel daran, ob die Kühlkette korrekt eingehalten wurde.