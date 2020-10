Seit Jahrzehnten ist das Projekt "Kehlbachgrundanbindung" in Vorbereitung. 2008 erfolgte die Planfeststellung für die Anbindungsspange, seit 2018 hat dieser Beschluss Bestandskraft . Entstehen soll eine Tangente, die von Prächting aus die Staatsstraße 2187 an die A 73 anschließt. Die Staatsstraße verbindet Ebensfeld und Scheßlitz. Bis jetzt fließt sämtlicher Verkehr aus und in Richtung Scheßlitz durch den Ebensfelder Ortskern. Mit der Anbindung der Staatsstraße an die Autobahn sollen jene Fahrzeuge aus Ebensfeld herausgehalten werden, deren Fahrer auf die Autobahn wollen oder von dort in den Kehlbachgrund abbiegen.