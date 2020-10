Vorsitzender Wolfgang Strassgürtel konnte dazu zahlreiche Mitglieder, aber auch viele Spieler der ersten und zweiten Mannschaft willkommen heißen. Der Verein hatte die fussballfreie Zwangspause genutzt, um Sportheim und Sportgelände einen neuen Anstrich zu verpassen.

Umkleide und Toiletten saniert

So wurden auf Initiative der Spieler die Umkleidekabinen renoviert. "Wenn wir schon nicht Bundesliga spielen, möchten wir doch wenigsten bundesligareife Kabinen haben", so Spielführer Max Stammberger. Ebenso wurden die Toilettenanlagen erneuert. Aber auch der Gastraum erhielt eine neue Bestuhlung und die Theke erstrahlte in neuem Gewand.

Zudem gab Vorstandsmitglied Michael Gahn bekannt, dass mit Püls-Bräu Weismain ein neuer Getränkelieferant gefunden sei. Nach den Sanierungsarbeiten besteht nun wieder die Möglichkeit das Sportheim für private Feiern oder öffentliche Veranstaltungen zu mieten.

Auch außerhalb des Sportheimes wurde viel gewerkelt. Auf Tribünenseite wurde an der Bande ein neues Vereinslogo angebracht. Zudem wurden auf der Tribüne feste Sitzbänke installiert und ein Verkaufshäuschen aufgestellt. Auch die beiden Spielflächen der Plätze wurden saniert. Der "grüne Rahmen" um das Gelände herum konnte ebenso auf einen neuen Stand gebracht werden.

Erfolgreiche Kerwa trotz Corona

Anschließend rekapitulierte der Vorsitzende Strassgürtel die seit der letzten Versammlung im März 2019 stattgefundenen Veranstaltungen.

Neben dem letztjährigen Johannisfeuer und zwei Biergartenfesten, fand in diesem Jahr eine viertägige "Kerwa" auf dem Sportgelände statt. "Wir waren einer der ersten Vereine, die so etwas in der Zeit der Corona- Pandemie auf die Beine gestellt haben", sagte der Vorsitzende. Weiter berichtete er, dass sich die T-Shirt-Spendenaktion und die Sponsorenzuwendung finanziell gelohnt hätten.

Vorstandsmitglied Alexander Beck ging auf die Verlängerung des Pachtvertrages des Sportgeländes mit der Stadt Burgkunstadt bis 2047 ein. Nicht nur, dass man ansonsten das Gelände hätte verlieren können, auch für Zuschüsse von oberer Stelle in Bezug auf weitere Investitionen sei dies ein wichtiges Zeichen gewesen.

Trainer Michael Backert erklärte, dass personell gesehen im sportlichen Bereich noch Luft nach oben sei. Dennoch sei das Training in den letzten Monaten gut besucht gewesen. Positives konnte Alexander Beck aus den Jugendmannschaften berichten, denn in der E-, F- und G-Jugend kicken 48 Kinder.

Neben der sportlichen und fußballerischen Ausbildung stehen auch Spaß und Gemeinschaftssinn im Mittelpunkt, dies solle bei der Fahrt zum Altmühlsee oder dem Zeltlager gefördert werden.

Reinhard Raab-Straten informierte über die Situation der JFG Kunstadt, an welcher neben dem FC Burgkunstadt auch die SG Roth-Main und der FC Kirchlein beteiligt sind. Der sportliche Erfolg könne sich besonders bei der A-Jugend sehen lassen. In der C- und D-Jugend wären allerdings mehr Spieler wünschenswert.

Auch Altligaleiter Hans Tremel bedauerte, dass es in der Altliga an Aktiven fehle, da sich diese immer mehr zurückziehen würden.

Jahresbeitrag steigt um 10 Euro

Wegen geplanter Investitionen beschloss die Versammlung einstimmig, die Beiträge neu anzupassen. So wird der Jahresbeitrag für Erwachsene um 10 Euro auf 59 Euro, für Kinder und Jugendliche von 29 Euro auf 39 Euro steigen.

Auch von der Versammlung abgesegnet wurde der von Christian Ruß und Holger Ramming gestellte Antrag zum Bau einer neuen Beregnungsanlage. Sportgelände und Sportheim müssten auf den bestmöglichen Stand gebracht werden, damit sich Spieler, Mitglieder, Fans und Besucher dort wohlfühlten, so die Begründung der beiden. Für diese Maßnahme wurde eine Projektgruppe ins Leben gerufen. Aufgrund der Corona-Maßnahmen wird der winterliche Wechsel in die Halle zum Training noch diskutiert.

Mit dem Sportgruß "Hipp, Hipp, Hurra", endete die Versammlung des FC Burgkunstadt.Roland Dietz