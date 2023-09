Michelau i. OFr. aktualisiert vor 28 Minuten

Gefahr gebannt

Keine Blaualgen mehr festgestellt - Badeverbot im Rudufersee aufgehoben

Das Baden im Rudufersee in Michelau in Oberfranken ist wieder erlaubt. Es wurden keine Blaualgen mehr in dem Gewässer festgestellt - damit besteht auch keine Gefahr für die Gesundheit mehr.