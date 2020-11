Wohl dem Verein, der jemanden hat wie die Hanne von der Borussia. Die Frau hat natürlich auch einen Nachnamen, Würstlein, aber sofort zugeordnet werden kann sie, wenn man den Siedler-Sportverein erwähnt. Die E- und F-Jugend hat sie mit aufgebaut und lange geleitet, Trikots gewaschen, Kaffee gekocht, Lebkuchen und Plätzchen für die Weihnachtsfeiern gebacken. Vor allem aber ist ihr Name mit der Küche des Vereinsheimes am Pilgerweg verbunden. Zur Sportplatzkerwa nahm sie Vorbestellungen entgegen und bereitete dort bis zu 150 Essen pro Tag zu, vom Rindfleisch mit Kren bis hin zur Gänsebrust mit Klößen, unterstützt nur von einem kleinen Helferteam, weil es bei mehr als zwei Arbeitenden in der Küche schon eng wird. Zusätzlich stemmte die gelernte Hauswirtschafterin Familien- und Vereinsfeiern, für die das Mitte der 1980er-Jahre erbaute Sportheim nicht zuletzt wegen ihrer Fähigkeiten gerne angemietet wurde. Man darf vermuten, dass sie mit ihrem Einsatz einen beträchtlichen Teil dazu beigetragen hat, dass man nicht nur eine gute Gemeinschaft, sondern auch einen positiven Kassenstand vorweisen kann. So jemand wird zu Recht zum Ehrenmitglied ernannt, was Hanne Würstlein seit ein paar Jahren ist. Und man darf sie bestimmt als gute Seele des Vereins bezeichnen, ohne damit das Wirken anderer schmälern zu wollen. Bei der Suche nach einer solchen Person für diese redaktionelle Themenwoche sind wir deshalb auf sie gekommen. Von unserem Anruf wird die Lichtenfelserin überrascht. Das letzte große Aufkochen liegt ja nun schon coronabedingt länger zurück. Und es wird auch keines mehr kommen, wie wir erfahren, weil Hanne Würstlein aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten muss.