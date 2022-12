Die Wassertemperatur in beiden Schwimmbecken des Merania-Hallenbades in Lichtenfels ist wieder auf die ursprüngliche Temperatur von 30 Grad Celsius im Lehrschwimmbecken und auf 28 Grad Celsius im Schwimmerbecken erhöht worden, um für alle Gäste den Schwimmbadbesuch so angenehm wie möglich zu gestalten.

Wie die Stadt Lichtenfels berichtet, werde auch die Sauna im Merania-Hallenbad ab dem 6. Januar 2023 wieder freitags bis sonntags in Betrieb genommen, sodass die Besucherinnen und Besucher in den Wintermonaten die wohlig warme Atmosphäre genießen können.

Zudem ist die Fehlfunktion der Hauslüftung behoben. Dadurch sind das Duschen und Umziehen wieder ohne Zugluft, dafür in gewohnt angenehmer Temperatur möglich.

Neben der Sauna können die Badegäste im Lichtenfelser Hallenbad auch das Dampfbad und das Tepidarium nutzen.

Besonders bei Kindern beliebt ist der Sprungturm im Schwimmerbecken, von dem man von bis zu drei Metern Höhe ins Wasser springen kann.

Die Rutsche im Babybecken ist die Attraktion für die jüngsten Badbesucher.

Geöffnet hat das Merania-Hallenbad montags von 14 bis 18 Uhr (14 Uhr bis 15 Uhr nur Damen), dienstags von 15 Uhr bis 19 Uhr, mittwochs von 10 Uhr bis 22 Uhr, donnerstags von 15 Uhr bis 21 Uhr, freitags von 15 Uhr bis 21 Uhr, samstags von 13 Uhr bis 21 Uhr, sonntags von 9 Uhr bis 21 Uhr.

Weitere Informationen zu Schwimmkursen, Fitnesskursen und den Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien erhaltet ihr auf der Internetseite www.meraniabad.de oder telefonisch unter 09571/ 920 900.