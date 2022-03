Der Kult-Club "Romance" in Lichtenfels hat für Samstag, 19. März 2022, ein "großes Re-Opening" nach der zweiten Corona-Zwangspause angekündigt. Die Diskothek in der Robert-Koch-Straße startet die Wiederaufnahme des Betriebs mit einer besonders beliebten Veranstaltungsreihe, die schon lange ein Klassiker unter den Partys im "Romance" ist. Auch ein DJ aus Bamberg ist dabei.

"Das Comeback des Comebacks steht an!", schreiben die begeisterten Betreiber in ihrer Ankündigung bei Facebook. Es stehe eine "Romance House Night" an, heißt es. Und weiter: "Unser Kapellmeister Manuel Baccano spielt dabei wie gewohnt ein Eskalations-Set für euch und wir hoffen, dass ihr nach der langen Pause fit und ausdauernd seid." Support gebe es an diesem Abend von Chris P. aus der Fruchtbar Bamberg.

Kult-Club "Romance" in Lichtenfels öffnet wieder: Erste Party am Samstag

Losgehen soll es im "Romance" ab 22 Uhr, es herrsche "begrenzter Einlass ab 16 Jahren mit Aufsichtsübertragung und Voranmeldung". Zum schnelleren Einlass bitten die Betreiber die Gäste, "deinen 2G Nachweis sowie deinen Personalausweis bereitzuhalten". Es gelte die 2G-plus-Regel.

Der Eintritt für die Party in dem Lichtenfelser Kult-Club kostet sieben Euro. Die Feierwütigen erwarte "viele neue und alte Gesichter, dazu feinste Housemusic und natürlich das ein oder andere Kaltgetränk".

Die Vorfreude bei den Betreibern ist groß: "Diesen Samstag sehen wir uns endlich alle wieder", schreibt das Team mit einem feiernden Emoji.

Alle Informationen zu den Veranstaltungen im "Romance" Lichtenfels auf der Homepage des Clubs.