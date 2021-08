„Daheim ist es auch ganz schön“: Unter diesem Motto werden derzeit neue Landschaftsbänke im Landkreis Lichtenfels aufgestellt. Eine davon steht in Lahm (Lichtenfels) am Skilift mit herrlicher Aussicht in den Franken- und Thüringer Wald. Landrat Christian Meißner traf sich dort mit der Vorsitzenden des Gartenbauvereins, Angelika Schütz, und Kreisfachberater Michael Stromer zum „Probe-Sitzen“. Die Landschaftsbänke sind nämlich eine Gemeinschaftsaktion der Gartenbauvereine und des Landkreises. Das teilt das Landratsamt Lichtenfels mit.

Ausgehend von der „Wiederentdeckung“ der eigenen Heimat in den Lockdown-Zeiten hatte der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Lichtenfels die Ortsvereine gefragt, ob sie sich an einer Aktion für die Aufstellung von Bänken an besonderen Stellen im jeweiligen Ortsgebiet beteiligen würden. Die Resonanz war so überwältigend, dass die Aktion nun auf mehrere Jahre verteilt werden muss, um auch die finanziellen Mittel dafür bereitstellen zu können.

Die Kosten teilen sich nämlich der jeweilige Gartenbauverein, der Landkreis mit seiner Tourismusregion Obermain-Jura und der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Lichtenfels je zu einem Drittel. Die Bänke werden von einer Zimmerei aus regionalem Eichen- und Robinienholz hergestellt. Die Platzwahl und die Aufstellung übernehmen die Gartenbauvereine in Absprache mit den Gemeinden.

Landrat Meißner, der auch 1. Vorsitzender des Kreisverbandes ist, freut sich über die gelungene Zusammenarbeit, sind doch die Bänke ein schönes Beispiel der Gastfreundschaft sowohl für Heimische wie für Touristen.