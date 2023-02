Die Volkshochschule (VHS) im Landkreis Lichtenfels startet mit einem breit gefächerten Programm ins Frühjahrssemester 2023. Wie das Landratsamt Lichtenfels berichtet, sei das Programm online verfügbar. Wer gerne blättert, findet das Heft ab nächster Woche auch in Papierform an den bekannten Stellen im Landkreis.

Neben Präsenzveranstaltungen bietet die VHS in diesem Jahr besonders viele Online Kurse an. Die Experten und die Kurse kommen aus vielen Bereichen. Das Handwerk des Fotografierens ist genauso Thema, wie die Bearbeitung der Fotos am Rechner. Es gibt Kurse und Informationen zum aktuellen Themenkomplex Soziale Medien im Jugendalter. Wer lieber Gehirntrainig machen möchte, darf sich auch hierzu auf Kurse freuen.

Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die lieber direkten Kontakt zum Dozenten haben, wurde auch das Präsenzprogramm um viele neue aktuelle Themen erweitert. Neu ist beispielsweise ein Schreinerkurs nur für Frauen. Anfängerinnen werden mit Werkzeugen und Maschinen vertraut gemacht und können als Abschluss ihr eigenes Werkstück mit nach Hause nehmen. Ebenso interessant ist das Stimmtraining für eine gesunde Stimme in Alltag und Beruf.

Wer auf gesunde Ernährung achtet, hat sicherlich den Begriff des Fermentierens schon gehört. Diese Zubereitungsform von Lebensmitteln unterstützt die gesunde Darmflora. Wer mehr darüber lernen und selbst fermentiertes Gemüse zubereiten möchte, erfährt Wissenswertes in einem VHS-Kurs.

Interessenten haben die Möglichkeit, sich online unter www.vhs-lif.de für die Kurse anzumelden. Das sei der schnellste Weg. zudem werde dabei auch gleich die Anzahl der freien Plätze angezeigt.

Aber selbstverständlich ist die Volkshochschule auch telefonisch unter der Nummer 09571/18-9261 erreichbar.