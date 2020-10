Die Rinder, die zum Erzeugen von Bio-Fleisch genutzt werden, leben in einer naturbelassenen Landschaft an der Nahtstelle der Kreise Lichtenfels, Kulmbach und Kronach. Die sanften Hügel und saftigen Weiden erinnern ein wenig ans Allgäu. Auf insgesamt rund 20 Hektar großen Weideflächen hält die Familie Tzschoppe in Eben auf artgerechte und schonende Weise rund 70 Rinder. Foto: Marcus Tzschoppe