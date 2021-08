Im Landkreis Lichtenfels fehlen derzeit einige Verkehrsschilder. Wie die Polizei Lichtenfels berichtet, wurden in den vergangenen Wochen sowohl in Lichtenfels als auch in Redwitz und Weismain verschiedene Ortsschilder und Verkehrszeichen gestohlen.

Über vergangene Wochenende (7. bis 8. August 2021) haben Unbekannte das Ortsschild von Redwitz in der Dorfstraße in Richtung Unterlangenstadt und das Ortsschild für Lichtenfels in der Krappenrother Straße entwendet. Außerdem verschwand das gelbe Wegweiser-Schild mit Aufschrift "Lichtenfels" von Richtung Degendorf kommend. Insgesamt schätzt die Polizei den Wert der gestohlenen Schilder auf rund 150 Euro.

Diebe im Kreis Lichtenfels unterwegs: Verkehrszeichen und Ortsschilder geklaut

Ein ähnlicher Fall von Diebstahl wurde am Montag (9. August 2021) bekannt. Ein 60-Jähriger meldete, dass mehrere Verkehrseinrichtungen wie eine Absperrbarke und Standrohre sowie verschiedene Verkehrszeichen gestohlen wurden. Der Diebstahl soll sich zwischen dem 26. Juli und dem 9. August auf der Kreisstraße zwischen Neudorf und Zultenberg ereignet haben. Für den zuständigen Bauhof entstand ein Schaden von etwa 350 Euro.

In beiden Fällen hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen, um die unbekannten Diebe ausfindig zu machen. Die Inspektion nimmt unter der Telefonnummer 09571/9520-0 Hinweise entgegen.

Vorschaubild: © Arifoto Ug/dpa (Symbolbild)