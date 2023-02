Per Notruf erhielt die Polizeiinspektion Lichtenfels die Meldung, dass in einem Mehrfamilienhaus in Burgkunstadt die Haustür eingeschlagen worden war. Den Notruf setzte eine junge Frau ab, die sich zu dieser Zeit in besagtem Haus in der "Kulmbacher Straße" aufhielt und außerdem Geräusche hören würde.

Laut Polizeiangaben ereignete sich dies am Morgen des Montags, dem 6. Februar, gegen 04.00 Uhr. Beim Eintreffen der Beamten konnten diese feststellen, dass die Haustür mit einem Pflasterstein eingeschlagen wurde. Der Treppenabsatz zur Wohnung der Anruferin war zudem mit Blut verschmiert.

Blut auf Treppenabsatz: Beamten finden bewusstlosen Mann

Im zweiten Obergeschoss fanden die Beamten einen 47-jährigen Mann, der aus der Nase blutete und nicht ansprechbar war. Wie die Polizeiinspektion Lichtenfels berichtet, stellte sich heraus, dass er und die Anruferin gemeinsam Alkohol konsumiert hatten.

Anschließend war es zum Streit gekommen, im Zuge dessen der 47-Jährige der Anwohnerin mit der Faust ins Gesicht schlug, woraufhin diese ihren Gast aus der Wohnung warf. Der Mann versuchte daraufhin wieder in die Wohnung zu gelangen, stürzte jedoch im Verlauf dessen auf der Treppe und zog sich Verletzungen im Gesicht zu.

Der 47-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Lichtenfels verbracht, die Frau benötigte keine ärztliche Behandlung. Laut Polizeiangaben beläuft sich der Sachschaden an der Haustür auf ca. 4000 Euro.

