Früher musste man sich manchmal richtig durchkämpfen durch die Menschenmenge, so viele waren zum Martinimarkt gekommen. Seit der Buß- und Bettag kein gesetzlicher Feiertag mehr ist, haben die Besucherzahlen zwar etwas nachgelassen, beliebt ist die Veranstaltung trotzdem geblieben, nicht nur bei den Weismainern selbst. Manch einer aus der Region hatte sich extra freigenommen, um dorthin zu kommen, durch die Budenstraße zu schlendern und Bekannte zu treffen. Ob im Rathauskeller, wo man an diesem Tag bewirtet wurde, oder in einer der Gaststätten - der Markt ist zu einem Treffpunkt geworden. Genau das ist der Grund, weshalb man heuer auf ihn verzichten muss. In der Corona-Pandemie verbieten sich Menschenansammlungen und ein Beisammensitzen. Ein wenig über die lieb gewordene Gewohnheit hinwegtrösten mögen die Martinswecken oder -männla, die von den Weismainer Bäckern trotzdem traditionsgemäß geformt werden. Im Stadtgebiet ist es Brauch, dass Taufpaten ihren Patenkindern um den Martinstag damit eine Freude machen. Doch auch darüber hinaus sind die aufwendig verzierten Weißbrote begehrt. Bäckermeister Norbert Agath macht sie das ganze Jahr über, dann allerdings in weit geringerer Stückzahl als um den Martinstag herum. Er vermutet, dass die längliche Form an das Schwert des heiligen Martin erinnern soll. Von dem heißt es, er habe damit seinen Mantel geteilt, um eine Hälfte einem frierenden armen Mann zu geben.