Hochwasser im Kreis Lichtenfels: Nach kräftigen Regenfällen und Schneeschmelze steigen die Pegel in Frankens Flüssen an. Auch im Landkreis Lichtenfels sind bereits Gewässer über die Ufer getreten, unter anderem die Rodach. Der Pegel am Main steigt ebenfalls, weshalb der Landkreis einzelne Straßen in der Region sperren muss.

Wie das Landratsamt am Donnerstag (04.02.2021) mitteilte, werden ab 21.00 Uhr die folgenden Kreisstraßen komplett für den Verkehr gesperrt:

Kreisstraße LIF 7 zwischen Wiesen und Döringstadt sowie

Kreisstraße LIF 20 zwischen Wiesen und Unterzettlitz

Die Straßen werden für den Berufsverkehr am Freitagmorgen (05.02.2021) nicht befahrbar sein.