Glasklare Sole sorgt für Vergnügen in der Therme

Im Frühjahr war die Obermain-Therme während des Lockdowns wochenlang geschlossen. Diese besucherfreie Zeit wurde genutzt, um intensive Sanierungs- und Reparaturarbeiten an Solebecken, -leitungen und -behältern auszuführen. Was wurde alles gemacht?

Der Thermalbadbesucher merkt nichts davon, was sich unterirdisch tut. Aus 1600 Metern Tiefe wird Salzsole gefördert, die vor Millionen Jahren im Jura-Meer entstanden ist. Doch die Natursole kann nicht in die Becken gefüllt werden. Sie muss erst aufbereitet werden. Dafür sind Technischer Leiter Georg Zapf und sein elfköpfiges Team zuständig. Sie bedienen die umfangreichen Aufbereitungsanlagen in den Untergeschossen des Thermalbads, die soeben aufwendig saniert wurden.