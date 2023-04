Lichtenfels vor 24 Minuten

Lebenstraum wiederbelebt

Nach verheerendem Brand: "Karibisches Eck" verschiebt Neueröffnung - das sind die Öffnungszeiten

Das "Karibische Eck" in Lichtenfels wurde wieder zum Leben erweckt und öffnet in wenigen Tagen - etwas später als ursprünglich geplant. Am 7. August 2022 ging der Imbiss in Flammen auf, nachdem vier Jugendliche dort ein Feuer gelegt hatten.