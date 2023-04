Lichtenfels: Imbiss "Karibisches Eck" vor 8 Monaten niedergebrannt

Wiederaufbau hat im Januar begonnen

hat im begonnen Voraussichtliche Wiedereröffnung am Freitag (14. April 2023)

am Es gibt eine kleine Veränderung nach dem Wiederaufbau

Es ist ungefähr acht Monate her, als das "Karibische Eck" am Baggersee im Lichtenfelser Stadtteil Oberwallenstadt in Flammen stand und damit der Lebenstraum von Betreiber Vali "zerstört wurde". Doch es sei für ihn von Anfang an klar gewesen, dass er das "Karibische Eck" neu aufbaut: "Es war immer klar für mich, weiterzumachen. Im Januar habe ich dann zu Hause mit den Arbeiten angefangen", erklärt er gegenüber inFranken.de.

Nach Flammen-Inferno: "Karibisches Eck" in Lichtenfels eröffnet wieder

Die Zeit nach dem Brand sei eine sehr harte gewesen, berichtet Betreiber Vali: "Ich habe zwei Wochen vor der Katastrophe ein Haus gebaut, wofür wir einen Kredit aufgenommen hatten. Damit wollte ich meiner Familie ein Eigenheim schaffen, aber als der Brand passierte, hatten wir ein Problem." Auch die Brandschutzversicherung des Imbisses habe Probleme bereitet, denn diese habe nur das Gebäude und nicht den Inhalt abgedeckt: "Das ist das wirklich kostspielige". Hier kamen allerdings viele Helfer ins Spiel.

"Da der Fall so groß in der Presse war, sind viele auf uns aufmerksam geworden und haben uns nach dem Brand und beim Wiederaufbau unterstützt, sogar Leute aus Stuttgart wollten uns helfen. Ich wusste nicht einmal, dass wir dort bekannt sind", freut sich Inhaber Vali merklich.

Denn ohne die Helfer und die Berichterstattung sei die Wiedereröffnung gar nicht möglich gewesen: "Es ist ein Wunder, dass wir den Neuanfang schaffen." Nach dem Wiederaufbau bleibe alles beim Alten, auch die Speisekarte, nur eine Sache ändere sich.

"Alles ist eins zu eins nachgebaut, wie es vor dem Brand war. Allerdings benutzen wir jetzt den Foodtruck als Grillstand für das 'Karibische Eck'", berichtet Vali. Voraussichtlich soll die Wiedereröffnung am Freitag (14. April 2023) stattfinden, könne sich aber noch wegen des Wetters auf Sonntag (16. April 2023) verschieben. Letztes Jahr sagte der Inhaber noch, dass durch das Feuer sein "Lebenstraum zerstört wurde", jetzt blickt er der Zukunft mit Vorfreude entgegen: "Es war der absolute Horror, nicht richtig für meine Kinder sorgen zu können. Es ist mega, dass wir endlich wieder eröffnen können."