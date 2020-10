Die Friedhofskultur ndert sich. Whrend einst in katholisch geprgten Gegenden jede Familie ihre Angehrigen in einem Erdgrab bestattete , nehmen seit etlichen Jahren die Urnenbeisetzungen aus demographischen Grnden stark zu. Der Hintergrund ist wohl, dass es oft keinen Familienmittelpunkt mehr gibt, weil die Kinder und Enkel berufsbedingt in Ballungsrume umziehen und dort leben.