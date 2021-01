Auch wenn sich das vergangene Jahr an seinem letzten Tag sonnig verabschiedete, der Dezember 2020 am Obermain wird als eine besonders trübe Zeit in Erinnerung bleiben. Das zeigt auch ein Blick auf die Werte der Wetterstation Bad Staffelstein . Ganze 20 Stunden Sonne wurden hier verzeichnet - und davon steuerte allein der Silvestertag fünf Stunden bei.