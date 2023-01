Ebensfeld hat neuen Geldautomaten - Bank eröffnet neue Filiale

Nach Sprengung in 2020 : Ungewöhnlicher Automat soll in Kürze in Betrieb gehen

: soll in Kürze in Betrieb gehen Filiale "komplett neu gemacht": Neue Gewerbefläche inklusive Wohnraum

In Ebensfeld sind im Jahr 2020 zwei Automaten in der Raiffeisen-Volksbank-Filiale an der Hauptstraße gesprengt worden. Die Filiale lief seitdem im Notbetrieb. Das Gebäude wurde "komplett neu gemacht" und auch ein neuer Geldautomat steht mittlerweile in einem SB-Pavillon daneben, wie Prokuristin Siegrun Przybilla gegenüber inFranken.de erklärt. Am Dienstag (17. Januar 2023) soll die verspätete Eröffnungsfeier stattfinden - wiedereröffnet wurde die neue Filiale bereits zum Jahreswechsel.

Ebensfeld: Neuer Geldautomat, neue Filiale - das ist seit der Sprengung passiert

Es war am 17. Juni 2020 gegen 2.45 Uhr morgens, als mehrere vermummte Männer zwei Geldautomaten in der Bank an der Hauptstraße des Ortes sprengten. Eine Familie aus dem Haus gegenüber konnte die Tat filmen und die Polizei verständigen.

Die Beamten kamen jedoch zu spät: Mit einem dunklen Audi konnten die Täter fliehen, ehe die Einsatzkräfte sie fassen konnten. Über 200.000 Euro konnten die Männer erbeuten - gefasst wurden sie bis heute nicht. Inzwischen wurde der Vorgang gegen "Unbekannt" an die Staatsanwaltschaft Coburg abgegeben, wie die Polizei tagesaktuell (10. Januar 2023) gegenüber inFranken.de bestätigt.

Die Filiale in Ebensfeld war nach der Sprengung nicht mehr benutzbar: "Wir haben auf Notbetrieb umgestellt und sind in einen Container neben dem Gebäude gezogen", erklärt Przybilla. Die Bank-Filiale wurde komplett neu erschlossen - mittlerweile ist dort nicht nur die neue Bank-Filiale untergebracht, zusätzlich konnten eine weitere Gewerbefläche sowie vier Wohnungen geschaffen werden, heißt es.

"Einer der modernsten Automaten, die es gibt": Bank-Mitarbeiterin erklärt neues Schutz-Konzept

Einen neuen Geldautomaten gibt es nun ebenfalls: Er befindet sich in einem Pavillon außerhalb der Filiale. In Betrieb genommen wurde der Automat zum Ein- und Auszahlen jedoch noch nicht - "es gibt mehrere Dinge, die wir noch regeln müssen. Ich hoffe, dass das im Januar noch klappt, aber ich stecke da leider auch nicht drin", erklärt Przybilla.

Bis dahin müsse sich die Kundschaft noch mit dem Geldautomaten im behelfsmäßigen Container zufriedengeben. Dafür soll der neue Automat jedoch sicherer sein, als der alte: "Es handelt sich um einen der modernsten Automaten, die es gibt." Mehr Details wolle sie aus Sicherheitsgründen nicht verraten.

Durch seinen Platz außerhalb der Filiale sei das Gebäude in Zukunft geschützt - eine Sprengung würde in einem solchen Fall nur den zugehörigen Pavillon zerstören, der die Kundschaft sonst vor schlechter Witterung schützt. Am Dienstag (17. Januar 2023) zwischen 10 Uhr und 16 Uhr soll die Wiederröffnung der Filiale der Raiffeisen-Volksbank mit etwas Verspätung gefeiert werden. "Es gibt Bratwürste und Glühwein", zur Feier des Tages, "dass die Ebensfelder wieder vor Ort ihre Bank haben".