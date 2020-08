Die schönste Form des Fahrens

"So einen zu finden, ist ein Glücksgriff", sagt Karl Brendel. Die Modelle der DKW-Sonderklasse sind sehr selten. Eine schwarz-rot lackierte Cabrio-Limousine, die er im Thüringischen fand, ist darüber hinaus im 1a-Zustand. In ganz Deutschland, ergänzt er, gebe es vielleicht noch fünf zugelassene Fahrzeuge dieses Typs. "Mit so einem Auto kannst du komplett runterfahren", beschreibt der 55-Jährige das Gefühl , mit zurückgeklapptem Stoffverdeck gemütlich über die Landstraßen am Obermain zu rollen.