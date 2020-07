Corona und die Ausbildung: Gehen Schulabgänger 2020 leer aus?

"Wer heute auf Azubis verzichtet, dem fehlen morgen die Fachkräfte", sagt Michael Grundl. Er ist Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) für die Region Oberfranken. Die Gastronomie war vom Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie mit am härtesten betroffen, Einnahmen brachen weg. Der Normalzustand ist in Restaurants und Hotels immer noch ein ganzes Stück entfernt. Doch auch andere Branchen stecken in der Krise. Da liegt die Befürchtung nahe, dass in vielen Betrieben im Jahr 2020 auf neue Auszubildende verzichtet wird.