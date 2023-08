Zusammenprall bei Redwitz: Frau (39) überfährt rote Ampel - zwei Autofahrer verletzt

Am Donnerstag (03. August 2023) überfuhr eine 39-jährige Autofahrerin auf der B173 an der Kreuzung bei Redwitz im Kreis Lichtenfels eine rote Ampel und stieß mit einem anderen Auto zusammen. Beide Fahrer wurden verletzt.

Die 39-Jährige fuhr auf der B173 Richtung Lichtenfels. An der Kreuzung bei Redwitz übersah sie eine rote Ampel. Gleichzeitig überquerte ein 18-jähriger Mann aus der Querstraße die Kreuzung in seinem Auto. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wie die Polizei Lichtenfels mitteilt. Die Frau kam von der Fahrbahn ab und rollte weiter, bis sie in einem Maisfeld zum Stehen kam.

Dabei erlitt sie schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden völlig zerstört. Dabei entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro.

