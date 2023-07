Weismain aktualisiert vor 28 Minuten

Unfall mit Todesfolge

Auto stürzt an Steilhang 70 Meter in die Tiefe: Fahrer (51) stirbt bei Unfall - Beifahrerin (21) schwer verletzt

An einem Steilhang in Weismain hat ein Auto die Leitplanke durchbrochen und ist über 70 Meter in die Tiefe gestützt. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin überlebte schwer verletzt und musste von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.