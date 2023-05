Eine 82-Jährige aus Redwitz an der Rodach wurde am Mittwochnachmittag (10. Mai 2023) Opfer eines sogenannten Call-Center-Betrugs. Den Trickbetrügern gelang es mit ihrer Masche einen mittleren vierstelligen Geldbetrag zu erbeuten, wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 16Uhr klingelte das Telefon der Seniorin im Ortsteil Unterlangenstadt. Ein unbekannter Täter gab sich als ein Professor des Klinikums in Coburg aus und konnte so die Angerufene davon überzeugen, dass ihr Sohn nach einer Corona-Infektion im Koma liegen würde. Zur Heilung müsse nun ein Medikament auf eigene Kosten dringend aus der Schweiz eingeflogen werden. Der angebliche Arzt setzte die 82-Jährige derart unter Druck, dass diese kurze Zeit später ihr Erspartes einem Unbekannten an ihrem Grundstück übergab, um ihrem Sohn zu helfen. Wie sich später herausstellte, ist der Sohn wohlauf.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 20 bis 30 Jahre alt

etwa 170 Zentimeter groß

dunkle Kleidung

schwarze Kappe

Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die am Mittwochnachmittag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Unterlangestadt gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.

