Von einem recht ungewöhnlichen Anruf berichtet die Polizeiinspektion Lichtenfels: Eine Frau behauptete, auf ein Krokodil getroffen zu sein.

Die Spaziergängerin war in einem Waldgebiet bei Neuensorg unterwegs, als sie das "Tier" entdeckte. Da die Frau laut Polizeiangaben hörbar verängstigt war, sich dem Tier nicht nähern wollte und auch ihren Standort nicht genau angeben konnte, wurde sie an die Einsatzzentrale in Bayreuth weitergeleitet.

"Vier Meter langes Reptil": Beamte werden vor Ort fündig

Von dort aus orteten die Polizeibeamten das Handy der Frau. Die wenig später eintreffende Streife fand vor Ort tatsächlich ein etwa vier Meter großes "Reptil mit weit aufgerissenem Maul" mitten im Wald vor.

Die Beamten konnten allerdings schnell Entwarnung geben: Das Tier ist nicht lebendig, sondern besteht aus Hartschaum und gehört den Bogenschützen der Schützengesellschaft Neuensorg. Anlässlich eines anstehenden Wettkampfes haben diese einen Parcours mit mehreren solchen Wildtieren aufgebaut. Spaziergänger könnten in den Wäldern um Neuensorg also demnächst auch auf Bären, Wölfe und andere Raubtiere stoßen.

Vorschaubild: © Brian Cassey/AAP/dpa