Ebensfeld vor 59 Minuten

Feuer in Küche

Mehrere Feuerwehren im Einsatz: Nächtlicher Brand in Wohnhaus - Bewohner von Feuerwehr gerettet

Mehrere Feuerwehren mussten in der Nacht zu einem Brand in einem Wohnhaus ausrücken. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich noch ein Bewohner in der brennenden Wohnung befand.